شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتقدم على غزل المحلة بهدفين فى الشوط الأول بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

تقدم مودرن سبورت على غزل المحلة بهدفين نظيفين في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الرابعة للدور الثانى لمجموعة الهبوط.

أحرز هدفى مودرن محمود رزق في الدقيقة 16، وأضاف محمد صبرى الهدف الثانى في الدقيقة 31، ونجح لاعبو مودرن في فرض سيطرتهم الكاملة على مجريات الشوط الأول.

ويحتل مودرن سبورت المركز التاسع والأخير في مجموعة الهبوط برصيد 12 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز السادس برصيد 20 نقطة، ويعاني الفريقين من شبح الهبوط والغياب عن الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد.

خط الدفاع: علي الفيل، محمد دسوقي، محمود رزق، علي فوزي.

خط الوسط: معتز زدام، محمد هلال، محمد صبري، محمد مسعد، أحمد يوسف.

هجوم: حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد ايمن، وليد فرج، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، خالد رضا، عبد الرحمن رشدان.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالى:

حارس المرمى: عامر عامر .

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا.

وخط الوسط: محمد بن شرقي، أحمد فوزي، موري توريه، محمد أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عبده يحيى ، محمد بن حموده.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق أمام مودرن سبورت كل من: أحمد النفراوي، حمدي زكي، إبراهيم حسن، محمد عصام، حميدو فتاو، أحمد ياسين، أسامة النجار، عماد ميهوب، عاطف الحكيم.