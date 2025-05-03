شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مطيع أول مصرى فى المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى للجودو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الأفريقي للجودو، برئاسة سيتني رانديانا، اختيار محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد، ليصبح بذلك أول مصري يتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ اللعبة على مستوى القارة.

جاء الإعلان الرسمي عن اختيار مطيع خلال اجتماع الاتحاد الأفريقي للجودو، الذي عُقد على هامش بطولة أفريقيا للكبار بمدينة أبيدجان في كوت ديفوار، حيث شارك مطيع في الاجتماع وتسلم مهامه الجديدة رسميًا.

ويعد هذا المنصب هو الأعلى الذي يصل إليه مسؤول مصري في تاريخ الجودو الأفريقي، ما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الرياضة المصرية على الساحة القارية، ودور الاتحاد المصري الفعال في تطوير اللعبة ودعم الكوادر الفنية والإدارية.