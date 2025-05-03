شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. منتخب سيراليون يهزم تنزانيا ويقترب من التأهل لربع نهائي كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب سيراليون تألقه في كأس أفريقيا تحت 20 سنة، وحقق فوزه الثاني على التوالي عندما تفوق على منتخب تنزانيا (1 – 0) في المواجهة التي شهدها ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في افتتاح الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى، وأدارها الحكم الإيفواري ريتشارد كوكورا.

صامويل جاندي مهاجم فريق أولد إدوارديانز الذي ينشط في الدوري المحلي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، مستغلاً الكرة التي ردها الحارس إسماعيل بومبونا بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بهذا الفوز رفع زملاء القائد موموده كامارا رجل هذه المباراة رصيدهم إلى 7 نقاط عززوا بها موقعهم في صدارة الترتيب، وضمنوا إلى حد كبير التأهل لربع نهائي البطولة قبل المواجهة الأخيرة أمام منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الختامية مساء الثلاثاء القادم على ملعب السويس الجديد.