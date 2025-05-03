شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكونغ فو يشهدان افتتاح البطولة الأفريقية فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عصر اليوم السبت افتتاح البطولة الأفريقية رقم "9" للووشو كونغ فو والتي تقام بمصر في الفترة من 3 حتى 5 مايو من الشهر الجاري وتستضيفها الصالة الدولية بنادي المقاولون العرب.

وحضر افتتاح البطولة شريف مصطفى، رئيس الاتحادات المصري والعربي والأفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، والسفير محمد سفيان سفير الجزائر لدى مصر، والمهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون مستضيف البطولة.

بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية تلاه استعراض الفرق المشاركة بالبطولة، وبعده أقيم استعراض فني لاقى قبول الجمهور المتواجد بافتتاح البطولة الأفريقية.

ورحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوفود الدول المشاركة بالبطولة من الدول الأفريقية الشقيقة، متمنيا لهم إقامة طيبة على أرض مصر وقضاء وقت ممتع بها، وتوجه وزير الرياضة بالشكر لنادي المقاولون العرب ومجلس إداراته لاستضافة البطولة، وقال: إن مصر دائماً ما تسعد في استضافتها لجميع البطولات القارية والدولية على أرضها، وهو انعكاس على قوة البنية الرياضية بمصر بعد التطور الكبير الذي شهدته بلدنا الحبيبة، بدعم كبير وغير محدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي دوما ما يدعم الرياضة المصرية على كافة الأصعدة وبمختلف الألعاب على المستوى الجماعي والفردي.

فيما توجه المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو بالشكر للحكومة المصرية ممثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على وافر الدعم الذي يُقدم لاتحاد الوشوو كونغ فو في كل الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الاتحاد.

وبلغ عدد الدول المشاركة في البطولة الأفريقية "9" دول في نسختها التاسعة هي: "تونس، الجزائر، المغرب، السنغال، بنين، غينيا ، إثيوبيا، كوت ديفوار" بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.