شكرا لقرائتكم خبر عن بن رمضان يخضع لكشف طبى جديد من قبل الأهلى بعد القدوم إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي الجديد، والذي أتم مسئولو القلعة الحمراء التعاقد معه خلال أيام الماضية من نادي فرينكفاروزي المجري، لكشف طبي جديد من قِبَل الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء فور وصوله إلى القاهرة، قبل إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

ويصل بن رمضان إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، لإتمام إجراءات انضمامه إلى الأهلي وتقديمه لوسائل الإعلام المختلفة.

واجتاز التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري، الكشف الطبي الذي خضع له أمس، الجمعة، في المجر قبل بدء رحلة الحضور إلى القاهرة للخضوع إلى كشف طبي آخر ثم إعلان توقيعه للنادي الأهلي بشكل رسمي.

ونجح الأهلي في حسم صفقة محمد علي بن رمضان بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة باللاعب، والذي سيكون عقده مع النادي لمدة أربعة مواسم، وكذلك حسم الأمور المالية للصفقة مع ناديه المجري.

وكان تاماس هاجنال، المدير الرياضي لنادي فرينكفاروزي المجري، قد أعلن، مساء أمس، الجمعة، الاتفاق مع الأهلي للتعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، وقال المدير الرياضي لنادي فرينكفاروزي في تصريحات نقلتها شبكة M4 Sport التليفزيونية في المجر: "بن رمضان سيكون لاعبًا في الأهلي بدءًا من الموسم المقبل".

وأضاف: "الأهلي تواصل معنا عدة مرات بشأن ضم بن رمضان، وفي الآونة الأخيرة، ازدادت هذه الاتصالات بين الناديين".

وتابع: "تم التوصل خلال الساعات الماضية إلى اتفاق بين الناديين، تم توقيع العقود، ووقع اللاعب أيضًا، بالنسبة لنا، صفقة انتقال بن رمضان إلى الأهلي تعد مربحة للغاية".

وكان لاعب خط الوسط التونسي قد انتقل إلى فرينكفاروزي المجري في صيف 2023، وشارك في 74 مباراة، مسجلاً ثمانية أهداف و11 تمريرة حاسمة.

وكلّف مسئولو الأهلي أسامة هلال رئيس لجنة الاسكاوتنج فى القلعة الحمراء، بالسفر إلى المجر من أجل التفاوض النهائي والحاسم مع مسئولى نادي فرينكفاروزي، وهو ما نجح فيه، حيث تمت الصفقة مقابل مليون و800 ألف دولار للنادي المجري.