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شاهد تتويج فريق مسار ببطولة دورى الكرة النسائية للمرة الثانية على التوالى

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  • شاهد تتويج فريق مسار ببطولة دورى الكرة النسائية للمرة الثانية على التوالى 1/6
  • شاهد تتويج فريق مسار ببطولة دورى الكرة النسائية للمرة الثانية على التوالى 2/6
  • شاهد تتويج فريق مسار ببطولة دورى الكرة النسائية للمرة الثانية على التوالى 3/6
  • شاهد تتويج فريق مسار ببطولة دورى الكرة النسائية للمرة الثانية على التوالى 4/6
  • شاهد تتويج فريق مسار ببطولة دورى الكرة النسائية للمرة الثانية على التوالى 5/6
  • شاهد تتويج فريق مسار ببطولة دورى الكرة النسائية للمرة الثانية على التوالى 6/6

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القاهرة - سامية سيد - توج فريق مسار ببطولة دوري الكرة النسائية للمرة الثانية على التوالي، على حساب أقرب منافسيه النادي الأهلي، وذلك بعد الفوز علي الزمالك بهدف نظيف.

وحصلت لاعبات فريق مسار على درع بطولة الدوري عقب مباراة الزمالك في احتفالية بملعب المباراة لبطل الدوري.

وحافظ فريق مسار على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن محققا الفوز فى كل مبارياته باستثناء تعادل وحيد أمام وادى دجلة، فيما حقق الأهلى الانتصار فى كل مبارياته وخسر أمام مسار وتعادل مع الزمالك ووادى دجلة.

وكان يحتاج فريق مسار نقطة واحدة للتتويج بلقب ، وتتبقي له مباراة واحدة أمام الأهلي يوم 9 مايو المقبل، وفي حال الفوز أو التعادل بها سيكون فريق مسار قد أنهى الدوري بدون أي هزيمة بشكل رسمي.

احتفالات مسار
احتفالات مسار

 

اللاعبات يرفعن الدرع
اللاعبات يرفعن الدرع

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

لاعبات مسار يحملن الدرع
لاعبات مسار يحملن الدرع

 

مسار
مسار

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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