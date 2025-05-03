شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطالب بإعادة مباراة سموحة بسبب خطأ فى تطبيق القانون والان مع تفاصيل الخبر

طالب النادي الإسماعيلي بإعادة مباراة فريق الكرة الأول بالنادي، أمام نظيره سموحة التي جمعتهما أمس الجمعة الموافق 2 مايو 2025، ضمن منافسات مسابقة دوري نايل، بسبب خطأ في تطبيق القانون.

وتقدم الإسماعيلي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن الأخطاء التحكيمية التي شابت مباراة الفريق أمام سموحة، والتي أقيمت على استاد برج،

وتضمنت الشكوى المطالبة بإعادة المباراة للتأكد من ثبوت وجود خصا في تطبيق القانون، كما طالب النادي ضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة، والسماح لمندوب من النادي بالاستماع إلى المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو (VAR) أثناء واقعة طرد أحد للاعبي الفريق، وذلك بحضور ممثل عن الفريق المنافس، وفقا لما نصت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويؤكد النادي الإسماعيلي تمسكه الكامل بحقوقه القانونية والرياضية والتزامه الكامل بلوائح اللعبة، في إطار من الشفافية والعدالة.





بيان الإسماعيلى