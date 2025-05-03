شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق المركز الثانى فى أول مشاركة له بدورى الكرة النسائية بعد الفوز على مودرن والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق سيدات النادي الأهلي في الفوز على فريق مودرن سبورت بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة دوري الكرة النسائية.

وتمكن النادي الأهلي في تحقيق المركز الثاني بشكل رسمي في دوري الكرة النسائية، وذلك في المشاركة الأولى للفريق في بطولة الدوري.

ونجح فريق مسار علي التتويج ببطولة دوري الكرة النسائية للمرة الثانية على التوالي، على حساب أقرب منافسيه النادي الأهلي، وذلك بعد الفوز علي الزمالك بهدف نظيف.

وكان يحتاج فريق مسار نقطة واحدة للتتويج بلقب الدوري المصري، وتتبقى له مباراة واحدة أمام الأهلي يوم 9 مايو المقبل، وفي حال الفوز أو التعادل بها سيكون فريق مسار قد أنهى الدوري بدون أي هزيمة بشكل رسمي.

وجهز مسؤولو نادي مسار احتفالية للاعبات الفريق والجهاز الفني، عقب مباراة الزمالك، وذلك لتتويجهم ببطولة الدوري رسميًا للمرة الثانية تواليًا، خاصة أن الفريق يحتاج نقطة واحدة فقط من أجل حصد اللقب.