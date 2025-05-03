شكرا لقرائتكم خبر عن بعد برونزية دورى أبطال أفريقيا.. مسار بطل دورى الكرة النسائية للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق مسار في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية لموسم 2024-2025، للمرة الثانية على التوالي.

وقبل التتويج ببطولة دوري الكرة النسائية، نجح فريق مسار في هذا الموسم تحقيق الميدالية البرونزية في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بعد فوزه على فريق إيدو كوينز النيجيري بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

شهد هذا الموسم مشاركة الأهلي والزمالك للمرة الأولى في الدوري الممتاز للسيدات، وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلزام الأندية بإنشاء فرق نسائية للمشاركة في البطولات القارية، ورغم حداثة التجربة، قدم الفريقان أداءً مميزًا، حيث يقترب الأهلي من إنهاء الموسم في المركز الثاني، بينما جاء الزمالك في المركز الرابع، مما يعكس تطور الكرة النسائية في مصر.

يُعد هذا الإنجاز تتويجًا لمجهودات الجهاز الفني، ويعكس الطفرة التي تشهدها الكرة النسائية في مصر، خاصة مع دخول أندية كبرى مثل الأهلي والزمالك إلى المنافسات.