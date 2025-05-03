الامارات | "رولينغ كورت" بشعار "غودولفين" يتوج بلقب "2000 غينيز" الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الجواد "رولينغ كورت" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً لسباق "2000 غينيز" الإنجليزي، المخصص لخيول الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً لمسافة 1600 متر عشبي، وجرى اليوم السبت، على مضمار "نيوماركت" العريق، ضمن ثاني أيام مهرجان الـ "غينيز" البريطاني.

وأضاف "رولينغ كورت" اللقب الثالث على التوالي لفريق "غودولفين" في سباق "2000 غينيز" الإنجليزي والسادس تاريخياً، كما أهدى "رولينغ كورت" الإمارات الانتصار 12 بتاريخ السباق العريق، منذ تتويج المهر "شدايد" للمغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، باللقب الأول في عام 1985.

وواصلت جياد الإمارات تألقها في ثاني أيام المهرجان، بحصدها لثلاث انتصارات، إذ بجانب فوز "رولينغ كورت" في الشوط الرئيس، تمكن الجواد "مور ثندر" لمالكه سعيد سهيل وإشراف المدرب وليام هاجس من الفوز في الشوط الثاني الذي خصص لخيول فئة التكافؤ لمسافة 1200 متر عشبي، واتبع بعودة سطوع نجم خيول فريق "غودولفين" العالمي بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بفوز الجواد "كورودس" في الفوز بلقب الشوط السادس المخصص لخيول فئة التكافؤ لمسافة 2400 متر عشبي.

ونجح الفارس وليام بيوك، في قيادة "رولينغ كورت" للحفاظ على قدراته خلال المراحل الأولى من السباق، والبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة، قبل إطلاق العنان لقدراته في المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية و28 جزء من الثانية، بفارق نصف طول على ممثل السعودية الجواد "فيلد أوف غولد" بشعار "جدومونت" بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، وقاده الفارس كيوان شومارك للحلول بالمركز الثاني، وواصلت خيول الإمارات تألقها، بعد أن ذهب المركز الثالث للجواد "شادو أوف لايت" المملوك أيضاً لـ "غودولفين" وإشراف المدرب شارلي آبلبي وتولى قيادته الفارس مايكل بارزالونا.