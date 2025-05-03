الامارات | النصر يرفض الخسارة أمام خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم التعادل الإيجابي 3-3 مواجهة خورفكان وضيفه النصر، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وافتتح رودريغو لورينسي التسجيل لصالح خورفكان في الدقيقة 21، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 34. ونجح النصر في تقليص الفارق عبر مروان أزرقان في الدقيقة 36، ثم أدرك اللاعب ذاته التعادل بإحرازه الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 43.

ومع بداية الشوط الثاني، أعاد إيتلون مورتي التقدم لأصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 53، لكن “العميد” تمكن من إدراك التعادل مجددًا عن طريق البديل أحمد جميل جشك في الدقيقة 67.

وبهذه النتيجة، رفع خورفكان رصيده إلى 32 نقطة، بينما رفع النصر رصيده إلى 34 نقطة.