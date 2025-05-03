بطولة ألمانيا: لايبزيغ يحرم بايرن من حسم اللقب ويفرض عليه تعادلا قاتلا

الرياص - اسماء السيد - برلين : حرم لايبزيغ ضيفه بايرن ميونيخ من حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم وفرض عليه التعادل 3 3 السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.

وكان بايرن قريبا للغاية من حسم اللقب الـ33 القياسي في الـ"بوندسليغا" حتى الدقيقة 90+5 حين كان متقدما 3 2، لكن هدفا قاتلا من البديل الدنماركي يوسف بولسن حرمه من ذلك.

كما كان يمكن لبايرن أن يحقق فوزا دراماتيكيا، إذ كان متأخرا بهدفين عبر السلوفيني بنجامين شيشكو (11) ولوكاس كلوسترمان (39)، قبل أن يسجل ثلاثة أهداف عبر الإنكليزي إريك داير (62) والفرنسي ميكايل أوليسيه (63) ولوروا سانيه (83).

وكان الفوز كافيا للعملاق البافاري لحسم اللقب والابتعاد عن باير ليفركوزن بـ11 نقطة مؤقتا قبل مواجهة الأخير لمضيفه فرايبورغ الأحد، لكنه رفع رصيده إلى 76 نقطة بفارق 9 نقاط قد تتقلص إلى 6.

بهذه النتيجة، تبقى لباير ليفركوزن آمال ضئيلة في الدفاع عن اللقب، إذ يحتاج للفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، بينما يحتاج بايرن الذي يملك أفضلية كبيرة في فارق الأهداف، إلى نقطة واحدة فقط لحسم اللقب.

لكن لايبزيغ كرّس عقدته لبايرن على ملعب "ريد بول أرينا" حيث لم يفز الفريق البافاري منذ عام 2021.

وافتقد بايرن، خاصة في الشوط الأول، لهدافه الإنكليزي هاري كاين الذي تابع المباراة من المدرجات وغاب عن أرض الملعب بسبب تراكم الإنذارات.

ولم يتأخر أصحاب الضيافة بالتهديد عبر المالي أمادو حيدرا لكن تسديدته تصدى لها الحارس يوناس أوربيغ (2).

ومن هجمة بدأت بتمريرة خاطئة من الفرنسي ميكايل أوليسيه ووصلت بتمريرة رائعة من الهولندي تشافي سيمونز إلى شيشكو، افتتح السلوفيني التسجيل بعدما استغل خروج أوربيغ وسدد نحو المرمى الخالي (11).

وضغط لاعبو بايرن لتسجيل التعادل لكنهم اصطدموا بخط دفاع لايبزيغ الذي لعب أحد نجومه دافيد راوم كرة طويلة من ركلة حرة قابلها زميله في الخط الخلفي لوكاس كلوسترمان برأسية إلى المرمى (39).

وحاول القائد يوزوا كيميتش إدراك التعادل بتسديدة من خارج المنطقة مرت قريبة فوق الشباك (60).

وفي ظرف دقيقة واحدة، قلّص بايرن النتيجة حين ارتقى قلب الدفاع داير برأسه لكرة نفذت من ركنية إلى المرمى (62)، ثم عادل أوليسيه النتيجة حين وصلته كرة من سيرج غنابري عقب ضغط على الدفاع وسدد في الشباك (63).

وأهدر البديل الفرنسي كينغسلي كومان فرصة الثالث حين وصلته كرة روّضها بطريقة صحيحة لكنه عاد وحاول المرور عن الحارس إلا أنه وضع الكرة بعيدا عنه (75).

لكن سانيه فعلها بتصويبة قوية من داخل المنطقة بعدما وصلته تمريرة كيميتش (83).

وحين كان لاعبو بايرن ومدربهم البلجيكي فنسان كومباني يقفون على خط الملعب بانتظار صافرة النهاية والاحتفال، حرمهم بولسن الفرحة حين سدد كرة قريبة فوق الحارس (90+5).

وفي مباراة أكثر دراماتيكية، خطف بوروسيا مونشنغلادباخ التعادل 4 4 أمام ضيفه هوفنهايم.

وتقدم مونشنغلادباخ بهدفي الإيطالي فابيو كياروديا (5) وروكو رايتس (32)، لكن هوفنهايم عادل بهدفي البرازيلي أرتور تشافيس (43) وماريوس بالتر (54).

وتقدّم أصحاب الأرض مجددا عبر الفرنسي فرانك أونورا (64)، لكنهم وجدوا أنفسهم متأخرين بعد هدفين من التشيكي آدم هلوشيك (74) والبديل البوسني هاريس تاباكوفيتش (81)، قبل أن يخطف تيم كلاينديست التعادل (90+1).