شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يواصل قيادة هجوم الزمالك أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على استمرار الدفع بناصر منسي في قيادة هجوم القلعة البيضاء في مباراة البنك الأهلي المقرر لها بعد غدٍ الإثنين في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري.

ويؤمن بيسيرو بمستوى منسي الذى يقدم مستويات ثابتة مع الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، حيث حجز اللاعب مكان أساسي في تشكيل الفريق، في الوقت الذى تراجع فيه مستوى التونسي سيف الدين الجزيري.

في سياق مختلف شارك محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك بعدما أنهى "الونش" البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية، في ظل غيابه عن مباراة المصري الأخيرة في الدوري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.