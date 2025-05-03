شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يمثل الكرة المصرية في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مسار لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية لموسم 2024-2025، للمرة الثانية علي التوالي، ليضمن بذلك تمثيل الكرة النسائية المصرية في بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة للنسخة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، المقرر إقامتها في تونس بمشاركة بطل الدوري المصري في الفترة من 22 لـ31 أغسطس.

وكان فريق مسار في هذا الموسم قد نجح في تحقيق الميدالية البرونزية في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بعد فوزه على فريق إيدو كوينز النيجيري بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث وذلك في المشاركة الأولى له بدوري أبطال أفريقيا.

شهد هذا الموسم مشاركة الأهلي والزمالك للمرة الأولى في الدوري الممتاز للسيدات، وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلزام الأندية بإنشاء فرق نسائية للمشاركة في البطولات القارية ورغم حداثة التجربة، وقدم الفريقان أداءً مميزًا، حيث يقترب الأهلي في إنهاء الموسم في المركز الثاني، بينما جاء الزمالك في المركز الرابع، ما يعكس تطور الكرة النسائية في مصر.