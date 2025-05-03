شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهزم إنبي بهدف ويعتلى وصافة مجموعة الهبوط بدوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي والجونة بتقدم الأخير بهدف نظيف والتي تجمعهما مساء اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثانى ببطولة الدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الجونة إلى 27 هدف في المركز الثاني بمجموعة الهبوط إلى دوري المحترفين، فيما توقف إنبي عند 18 نقطة في المركز الثامن وقبل الأخير بمجموعة الهبوط، ليتأزم موقفه في طريقه نحو الابتعاد عن منطقة الهبوط.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للجونة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع نتيجة تدخل أحمد صبيحة مع فيفور أكيم لاعب الجونة، وسجل أحمد شوشة هدف التقدم للفريق الساحلي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وألغى الحكم هدف ثاني للجونة في الدقيقة 58 عن طريق صمويل أوجو بداعي التسلل، ولم ينجح إنبي في تعديل النتيجة حتى نهاية المباراة بفوز الضيوف بهدف نظيف.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد.

الدفاع: محمد حامد- أحمد صبيحة- أحمد خليل "كالوشا" - مصطفى دويدار.

الوسط: أحمد العجوز- مصطفى دويدار- على إيهاب.

الهجوم: رفيق كابو- أحمد أمين قفة- محمد شريف حتحوت.

فيما جاء تشكيل الجونة كالتالي:

الحارس: محمد علاء.

الدفاع: أليو جاتا- أحمد العش- أحمد شوشة- عبدالجواد تعلب.

الوسط: بلال السيد- نور السيد- حفيظ إبراهيم.

الهجوم: أكيم فيفور- محمد النحاس- أوجو صامويل.