شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات دوري الكرة النسائية في ليلة تتويج مسار باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة الثامنة من منافسات بطولة دوري الكرة النسائية لهذا الموسم، حيث تمكن فريق مسار في التتويج ببطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك بهدف نظيف.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثامنة ببطولة الدوري كالتالي:

مسار 1 / 0 الزمالك

الأهلي 4 /0 مودرن سبورت

المقاولون 3 /4 وادي دجلة

بيراميدز 0 / 0 زد

توج فريق مسار ببطولة دوري الكرة النسائية للمرة الثانية علي التوالي ، على حساب أقرب منافسيه النادي الأهلي، وذلك بعد الفوز علي الزمالك بهدف نظيف.

وحافظ فريق مسار على سجله خاليًا من الهزائم حتى الآن محققا الفوز فى كل مبارياته باستثناء تعادل وحيد أمام وادى دجلة، فيما حقق الأهلى الانتصار فى كل مبارياته وخسر أمام مسار وتعادل مع الزمالك ووادى دجلة.

وكان يحتاج فريق مسار نقطة واحدة للتتويج بلقب الدوري المصري، ويتبقي له مباراة واحدة أمام الأهلي يوم 9 مايو المقبل وفي حال الفوز أو التعادل بها سيكون فريق مسار انهي الدوري بدون اي هزيمة بشكل رسمي .