شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك استعدادا لمباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

شارك محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك بعدما أنهى "الونش" البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية، في ظل غيابه عن مباراة المصري الأخيرة في الدوري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.