شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مسار يحقق دوري الكرة النسائية بدون أي خسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق مسار علي التتويج ببطولة دوري الكرة النسائية للمرة الثانية علي التوالي ، على حساب أقرب منافسيه النادي الأهلي، وذلك بعد الفوز علي الزمالك بهدف نظيف.

و حافظ فريق مسار على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن محققا الفوز فى كل مبارياته باستثناء تعادل وحيد أمام وادى دجلة، فيما حقق الأهلى الانتصار فى كل مبارياته وخسر أمام مسار وتعادل مع الزمالك ووادى دجلة.

وكان يحتاج فريق مسار نقطة واحدة للتتويج بلقب الدوري المصري، ويتبقي له مباراة واحدة أمام الأهلي يوم ٩ مايو المقبل وفي حال الفوز أو التعادل بها سيكون فريق مسار انهي الدوري بدون اي هزيمة بشكل رسمي .

وجهز مسؤولو نادي مسار احتفالية للاعبات الفريق والجهاز الفني، عقب مباراة الزمالك وذلك لتتويجهم ببطولة الدوري رسميًا للمرة الثانية تواليًا، خاصة وأن الفريق يحتاج نقطة واحدة فقط من أجل حصد اللقب.