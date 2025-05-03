شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يحقق دوري الكرة النسائية في المشاركة الأول للأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مسار إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية لموسم 2024-2025، متفوقًا على فرق عريقة مثل الأهلي والزمالك في أول مشاركة لهما في البطولة.

شهد هذا الموسم مشاركة الأهلي والزمالك للمرة الأولى في الدوري الممتاز للسيدات، وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلزام الأندية بإنشاء فرق نسائية للمشاركة في البطولات القارية و رغم حداثة التجربة، قدم الفريقان أداءً مميزًا، حيث يقترب الأهلي في إنهاء الموسم في المركز الثاني، بينما جاء الزمالك في المركز الرابع.

لم يقتصر تألق مسار على الساحة المحلية، بل امتد إلى القارة الأفريقية، حيث حقق الفريق الميدالية البرونزية في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بعد فوزه على فريق إيدو كوينز النيجيري بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث .

يُعد هذا الإنجاز تتويجًا لمجهودات الجهاز الفني، ويعكس الطفرة التي تشهدها الكرة النسائية في مصر، خاصة مع دخول أندية كبرى مثل الأهلي والزمالك إلى المنافسات.