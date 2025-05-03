شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجفالى يواصل التأهيل فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

واصل أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم، السبت، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الأمامية، ويحرص الجهاز الطبي على تجهيز الجفالي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.