شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتقدم على إنبي بهدف فى الوقت الضائع بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي والجونة بتقدم الأخير بهدف نظيف فى المباراة التى تجمعهما اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثانى ببطولة الدوري المصري.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للجونة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع نتيجة تدخل أحمد صبيحة مع فيفور أكيم لاعب الجونة، وسجل أحمد شوشة هدف التقدم للفريق الساحلي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد.

الدفاع: محمد حامد- أحمد صبيحة- أحمد خليل "كالوشا" - مصطفى دويدار.

الوسط: أحمد العجوز- مصطفى دويدار- على إيهاب.

الهجوم: رفيق كابو- أحمد أمين قفة- محمد شريف حتحوت.

فيما جاء تشكيل الجونة كالتالي:

الحارس: محمد علاء.

الدفاع: أليو جاتا- أحمد العش- أحمد شوشة- عبدالجواد تعلب.

الوسط: بلال السيد- نور السيد- حفيظ إبراهيم.

الهجوم: أكيم فيفور- محمد النحاس- أوجو صامويل.