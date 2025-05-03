شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يهزم الزمالك 1-0 ويتوج بلقب دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

توج فريق مسار بدورى الكرة النسائية بعد الفوز على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وتفوق فريق مسار على النادى الأهلى بخمس نقاط فى صراع لقب الدورى، بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن، محققا الفوز فى كل مبارياته باستثناء تعادل وحيد أمام وادى دجلة، فيما حقق الأهلى الانتصار فى كل مبارياته وخسر أمام مسار وتعادل مع الزمالك ووادى دجلة.

فى سياق مختلف، يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم حل المنتخب الوطني للسيدات داخل الصالات بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الأولى المقامة حاليًا بالمغرب، خلال الفترة من 22 وحتى 30 أبريل، من دور المجموعات.

ويشارك بالبطولة تسعة منتخبات، وهي: المغرب وناميبيا والكاميرون بالمجموعة الأولى ومصر وأنجولا وغينيا بالمجموعة الثانية والسنغال ومدغشقر وتنزانيا بالمجموعة الثالثة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة مباشرة لنصف النهائي ومعهم أفضل منتخب مركز ثان.