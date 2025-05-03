شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للاعبي السنغال قبل مواجهة غانا بكأس أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

عقد الجهاز الفني للمنتخب السنغالي تحت 20 سنة، بقيادة سيرين ساليو ضياء، محاضرة فنية للاعبيه اليوم بمقر إقامتهم بالسويس.

وشاهد اللاعبون والجهاز الفني تسجيلا لمباراتهم أمس أمام أفريقيا الوسطى، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فى افتتاح المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 18 مايو المقبل.

وأوقف المدير الفني للمنتخب السنغالي المباراة أكثر من مرة لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه وطالبهم بعدم تكرارها في مباراتهم المقبلة أمام غانا بعد غد الإثنين.

وتعادل المنتخب السنغالي تحت 20 سنة مع نظيره من جمهورية أفريقيا الوسطى بنتيجة 1 - 1، في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب السويس الجديد في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة في كأس أفريقيا للشباب التي انطلقت في ضيافة مصر الأحد الماضي وتتواصل حتى الثامن عشر من مايو الجاري بمشاركة 13 منتخباً يمثلون كل مناطق "قارة المواهب".

تقدم أسود التيرانجا بهدف في الدقيقة 49 عبر نجم الفريق شيخ تيام، لكن منتخب أفريقيا الوسطى تمكن من إدراك التعادل عبر البديل ديوجيني بينجازونيا عند الدقيقة 74 من عمر اللقاء الذي أدارته المصرية شاهندا المغربي.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.