شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمد علي بن رمضان مع فرينفاروتشي المجري قبل إعلان انتقاله للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي فرينفاروتشي المجري انتقال التونسى محمد علي بن رمضان لصفوف الأهلي ليدعم صفوف المارد الأحمر لمدة 4 مواسم مقبلة، بداية من منافسات كأس العالم للأندية يونيو المقبل.

النجم التونسي صاحب الـ 25 عاما خاض 74 مباراة مع فريقه المجري منذ وصوله سجل 8 أهداف وصنع 11 هدفا.

وتتبقى 5 مباريات لبطل المجر هذا الموسم 4 منها في الدوري المجري، حيث يتصدر الترتيب بفارق 3 نقاط عن أكاديمية بوشكاش.

كما سيخوض نهائي كأس المجر يوم 14 مايو الجاري، وتتنهي مباريات الموسم يوم 24 مايو الجاري بلقاء جيور في آخر جولات الدوري.

فى سياق آخر، يدخل فريق الكرة بالنادي الاهلى مساء اليوم، السبت، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الأحد، فى الجولة الرابعة لمرحلة الحسم من بطولة الدوري المصري.وهي المباراة الثانية للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس الذي تم تعيينه بشكل مؤقت عقب رحيل السويسري مارسيل كولر.

ويتطلع النحاس لمواصلة الانتصارات، حيث فاز الأحمر على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكن النحاس يرغب فى تصحيح الأخطاء وتقديم عرض قوي من أجل إسعاد الجماهير التي لم تكن راضية عن الأداء في مباراة بتروجت.

ومن المقرر أن تشهد مباراة حرس الحدود تغييرات في التشكيل أبرزها عودة ياسر إبراهيم للدفاع بسبب إصابة المغربي أشرف داري الذي غادر مباراة بتروجت للإصابة، وأثبتت الفحوصات معاناته من شد فى العضلة الخلفية يحتاج تأهيل قرابة الأربعة أسابيع.