شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار مصر وزامبيا فى أمم أفريقيا للشباب قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر منتخب مصر تحت 20 عاماً مهمة صعبة لتصحيح أوضاعه ومضاعفة آماله في بلوغ الدور الثاني في كأس أمم أفريقيا للشباب، عندما يواجه في الساعة التاسعة مساء اليوم، السبت، منتخب زامبيا على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، في ختام منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في المسابقة التي انطلقت في 27 أبريل الماضي وتستمر حتى 18 مايو الجاري بمشاركة 13 منتخباً يتوج أحدها باللقب ويتأهل مع المنتخبات الثلاثة الأخرى الصاعدة للمربع الذهبي لكأس العالم الذي يقام في تشيلي خلال سبتمبر وأكتوبر القادمين.

فريق المدرب أسامة نبيه بدأ مشواره في البطولة بفوز ثمين على جنوب أفريقيا بهدف محمد عبد الله لكنه تراجع في الجولة الثانية وفرط في تقدمه بهدف قائده أحمد خالد "كباكا" في الشوط الأول وتلقت شباك حارس عبد المنعم تامر رباعية قاسية وغير متوقعة في الشوط الثاني وهو ما ألقى بظلال من الشك لدى الجماهير حول قدرة الفريق على الذهاب بعيداً في البطولة ’ لكن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد شد من أزر الجهاز الفني واللاعبين أمس وأكد ثقته في قدرتهم على تجاوز هذه الكبوة وتحقيق الهدف بالمنافسة على اللقب والتأهل للمونديال.

على الجانب الآخر اكتفى المنتخب الزامبي الشهير بـ "شباب تشيبولوبولو" بنقطة التعادل أمام سيراليون بالجولة الأولى في لقاء لم يكن فيه الأفضل ما دفع مديره الفني بويد مولواندا عنه رضاه بهذه النقطة في انتظار تحقيق ما هو أفضل في باقي مباريات مرحلة المجموعات، وأولها وأصعبها بالطبع مواجهة اليوم التي يسعى خلالها لتأكيد تفوقه على "الفراعنة" في البطولة بعدما سبق له الفوز (3 – 0) في مرحلة المجموعات في نسخة 2007 ثم كرر هذا التفوق على أرضه في نسخة 2017 بثلاثة أهداف مقابل هدف.