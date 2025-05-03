شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يتقدم على الزمالك 1-0 بالشوط الأول ويقترب من حسم دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

أنهى فريق مسار الشوط الأول متقدماً على الزمالك بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دورى الكرة النسائية ، وحال فوز مسار بالمباراة سيتوج بلقب الدورى.

ويتفوق فريق مسار على النادى الأهلى بخمس نقاط فى صراع لقب الدورى، بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن محققا الفوز فى كل مبارياته باستثناء تعادل وحيد أمام وادى دجلة، فيما حقق الأهلى الانتصار فى كل مبارياته وخسر أمام مسار وتعادل مع الزمالك ووادى دجلة.

ترتيب دورى الكرة النسائية بعد الجولة السابعة:

1 مسار 67

2 الأهلى 62

3 وادى دجلة 57

4 الزمالك 53

5 مودرن سبورت 41

6 البنك الأهلى 41

7 زد 38

8 المقاولون العرب 35

9 بيراميدز 19

10 المعادى واليخت 17