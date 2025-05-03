أنشيلوتي يحدد 25 أيار/مايو موعدا للكشف عن مستقبله مع ريال ويوم رحيله سيكون "جميلا"

الرياص - اسماء السيد - مدريد : حدد المدرب الإيطالي الفذ كارلو أنشيلوتي يوم الخامس والعشرين من أيار/مايو الحالي موعدا للكشف عن مستقبله مع ريال مدريد الإسباني، وذلك وسط الحديث عن توجهه للرحيل عن النادي بعد التنازل عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وخسارة نهائي الكأس المحلية أمام الغريم برشلونة.

وارتبط اسم أنشيلوتي الذي يبقى عام على عقده مع ريال، بتدريب المنتخب البرازيلي وأفادت وسائل إعلام إسبانية في الأيام الأخيرة بأن الإيطالي وافق على تولي مهمة الاشراف على "سيليساو".

وعشية لقاء سلتا فيغو في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني الذي يتصدره برشلونة بفارق 4 نقاط عن فريقه حامل اللقب، قال أنشيلوتي "يربطني الكثير من المودة بفريقي ولاعبيّ وجماهيرنا، وأكن لهم الكثير من الاحترام أيضا".

وأضاف "بالتالي، سأتحدث عن مستقبلي في 25 أيار/مايو وليس قبل ذلك".

ويلتقي ريال مع ريال سوسييداد في 25 أيار/مايو في مباراته الأخيرة في الدوري، قبل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض كأس العالم للأندية التي تنطلق في 14 حزيران/يونيو.

وقال أنشيلوتي إن يوم رحيله عن ريال سيكون "جميلا"، وإنه لم يواجه أي مشكلة مع النادي طوال الفترتين اللتين أمضاهما معه، مضيفا "سيكون وداعا رائعا، لأني أكنّ الكثير من المودة للنادي وهو يكنّ لي الكثير من المودة. لن أدخل في معركة أو جدال مع النادي".

"قد يكون... في 2026 أو 2030"

وتابع "لم أفعل ذلك أبدا خلال ستة أعوام، لن أفعله أبدا ولن أسمح لنفسي بفعله حتى اليوم الأخير الذي قد يكون في 25 أيار/مايو 2025 أو قد يكون... 25 أيار/مايو 2026 أو 2030. لا أعلم (متى)، لكن مهما كان اليوم، فإنه سيكون يوما جميلا جدا".

وزاد الحديث عن رحيل ابن الـ65 عاما بعد خروج ريال من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنكليزي وخسارته المباراة النهائية لمسابقة الكأس الإسبانية أمام غريمه برشلونة.

ولم يُخفِ أنشيلوتي بعد هزيمة نهائي الكأس (2 3 بعد التمديد) احتمالية رحيله وقال إن مستقبله "موضوعٌ يُحسم في الأسابيع المقبلة".

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن أنشيلوتي سيتولى مسؤولية تدريب البرازيل قبل المباريات المقررة في حزيران/يونيو المقبل ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم 2026، تاركا ريال قبل انطلاق مونديال الأندية.

بعد فترة أولى من حزيران/يونيو 2013 إلى أيار/مايو 2015 قاد فيها ريال إلى لقبه العاشر في دوري الأبطال عام 2014، عاد الإيطالي إلى نادي العاصمة الإسبانية في صيف 2021 وأحرز معه لقب الدوري المحلي عامي 2022 و2024 ودوري أبطال أوروبا عامي 2022 و2024 من بين العديد من الألقاب المحلية، القارية والعالمية.

لكن هذا الموسم لم يكن بالمستوى المتوقع، إذ عانى ريال من هشاشة دفاعية وخسر أمام غريمه برشلونة جميع المباريات الثلاث التي جمعت الفريقين، بدءا من المرحلة 11 من الدوري على أرضه برباعية نظيفة، مرورا بنهائي الكأس السوبر 2 5 ووصولا إلى نهائي الكأس.

وبعد لقائه سلتا فيغو، يحل ريال ضيفا على برشلونة نهاية الأسبوع المقبل في مباراة مصيرية لصراعهما على اللقب.

ويدخل ريال الأمتار الأخيرة وهو في أزمة نتيجة كثرة الإصابات في خط دفاعه بعد انضمام الألماني أنتونيو روديغر والنمسوي دافيد ألابا والفرنسي فيرلان مندي إلى داني كارفاخال والبرازيلي إيدر ميليتاو بغيابهم عن الفريق لما تبقى من الموسم.