شكرا لقرائتكم خبر عن مريم أحمد تحقق الذهبية الثانية على التوالي ببطولات أفريقيا للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

نجحت مريم أحمد فى الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات البطولة الأفريقية للمصارعة ناشئين وشباب وكبار، والتى تقام بالمغرب، لتؤكد جدارتها فى المشاركة للمنتخب الوطني وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وسبق وحققت مريم المركز الأول والميدالية الذهبية العام الماضى، متصدرة جدول الميداليات، كما حققت فى بطولة العالم الماضية المركز الخامس فى إنجاز يضاف إلى مسيرتها.

وجاءت ميدالية مريم أحمد لتشير إلى مستقبل واعد ينتظر اللاعبة فى البطولات المقبلة على المستوى الأفريقي والعالمى.

وحققت مريم أحمد أبوهاشم، لاعبة منتخب مصر للمصارعة الرومانية ، الميدالية الذهبية في وزن 43 كجم، لتتوج حصول منتخب مصر للمصارعة الرومانية تحت 20 سنة على المركز الأول فى الترتيب العام وكأس البطولة الأفريقية المقامة في المغرب خلال الفترة من 28 أبريل إلى 5 مايو الجاري.

وفي منافسات المصارعة الرومانية تحت 17 سنة، حصدت مصر على 8 ميداليات متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية، لتتربع مصر على عرش البطولة الأفريقية للمصارعة الرومانية بعد حصد المركز الأول.

وجاءت الميداليات الذهبية لمصر في المصارعة الرومانية من نصيب محمد عماد محمد في منافسات وزن 48 كجم، يوسف محمد رفاعي في وزن 54 كجم، ياسين حسني في وزن 80 كجم، يوسف وليد المتولي في وزن 92 كجم، عصام إبراهيم رمضان في وزن 110 كجم ومريم أحمد أبوهاشم في وزن 43 كجم، فيما حصد الميداليات الفضية كل من متيم أحمد محمد في منافسات وزن 45 كجم، ومحمد عبدالباري بكري في وزن 55 كجم.

ففي منافسات المصارعة الحرة حصد المنتخب المصري على عدد 6 ميداليات متنوعه بواقع 3 ميداليات ذهب، ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب ياسين حسني في وزن 8 كجم، عصام إبراهيم رمضان في وزن 110 كجم، ريتاج هاني في وزن 61.

فيما حصد الميداليات الفضية متيم أحمد محمد في وزن 54 كجم ويوسف وليد المتولي في وزن 92 كجم، فيما حصد الميدالية البرونزية يوسف محد رفاعي في وزن 51 كجم كما حصد محمد عماد محمد المركز الرابع في وزن 48 كجم.

وبهذه النتيجة تحصل مصر على عدد 117 نقطه وعلى المركز الثالث في بطولة أفريقيا للمصارعة الحرة تحت 17 سنة.

وحصد المنتخب المصري للمصارعة الرومانية تحت 20 سنة على 10 ميداليات متنوعة بواقع 7 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية بنهاية منافسات اليوم الثالث من البطولة الأفريقية.

وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب كلا من محمد عبد الباري في وزن 55 كجم، أحمد عبد الباري في منافسات وزن 60 كجم، عمرو علي عطا في منافسات وزن 63 كجم، محمد شعبان السيد في منافسات 72 كجم، عمر أمين في منافسات وزن 77 كجم، يوسف محمد إبراهيم في وزن 130 كجم، محمد حسن عبدالرحيم في وزن 67 كجم.

فيما جاءت الميداليات الفضية من نصيب كلا من يحيى عماد الجمل في وزن 82 كحم، محمد عادل عبدالستار في وزن 87 كجم، يوسف وليد المتولي في وزن 97 كجم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر للمصارعة إلى 24 ميدالية متنوعة بواقع 16 ميدالية ذهبية و 7 ميداليات فضية و ميدالية برونزية.

تستضيف المملكة المغربية البطولة خلال الفترة من 28 أبريل إلى 5 مايو الجاري بمشاركة لاعبي المراحل السنية المختلفة تحت 17 سنة، تحت 20 سنة، والكبار في المصارعة الرومانية والحرة والنسائية.

يرأس بعثة منتخب الكبار العميد سعيد صلاح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، بينما يتولى عبد العال جمعة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري رئاسة بعثة الشباب والناشئين كما يتواجد اللواء محمد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للمصارعة مع بعثة الفراعنة في المغرب.

تتكون البعثة المصرية في البطولة الأفريقية من 52 فردا بينهم 36 لاعبا و2 مديرين فنيين و5 مدربين و5 حكام وعضو اتحاد أفريقي ورئيس بعثة الكبار ورئيس بعثة الشباب والناشئين.