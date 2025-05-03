شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام أجنبي لمباراتي الاتحاد والزمالك فى نصف نهائي كأس مصر للسلة والنهائي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير مواجهتي الزمالك والاتحاد السكندري، فى نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال، ومباراة نهائي كأس مصر، والذي تم ترشيحه من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.

ويتكون طاقم التحكيم الأجنبي من كل من، الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.

ومن المقرر أن يصل الحكام إلى القاهرة، الإثنين المقبل، لإدارة مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري، ومن ثم مباراة نهائي كأس مصر لكرة السلة.

جاء ذلك بالتنسيق مع لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة السلة والتي يتولى العميد أحمد الشرقاوى مشرف مجلس الإدارة على اللجنة، فيما يتولى الكابتن هشام الحريرى الإشراف العام على اللجنة.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وفي نصف النهائي الآخر يواجه النادي الأهلي نظيره سبورتنج، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل الموافق 6 مايو الجاري، على صالة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر.

يذكر أنه في مباريات الدور النهائي، يتقابل الفريقان المتأهلان في التاسعة من مساء الخميس المقبل الموافق 8 مايو الجاري، على أن يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.