شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل منتخب مصر للشباب قبل مواجهة زامبيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب الشباب تحت 20 سنة ، بقيادة أسامة نبيه المدير الفني، فى التاسعة مساء اليوم السبت، نظيره الزامبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، والتى تقام فى مصر خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو الجاري.

تحقيق الفوز في مباراتي زامبيا وتنزانيا يضمن التأهل لمنتخب مصر للشباب للدور المقبل من خلال أحد المركزين الأول والثاني، أو حتى ضمن أفضل ثوالث.

وقد تكون سيناريوهات تأهل منتخب مصر للشباب، من الآتي:

- الفوز فى المباراتين (6 نقاط): الوصول إلى 9 نقاط، وضمان التأهل دون النظر لنتائج المنافسين.

- فوز وتعادل (4 نقاط): الوصول إلى 7 نقاط، بالتالي اقتراب التأهل للدور المقبل أيضًا.

- فوز وخسارة (3 نقاط): رفع رصيده إلى 6 نقاط، قد يكون التأهل من خلال الوصافة أو ضمن أفضل ثوالث.

- تعادل وخسارة (نقطة واحدة): الوصول إلى 4 نقاط، بالتالي احتمالية التأهل ضمن أفضل ثوالث (الهزيمة إذا جاءت أمام زامبيا سيودع منتخبنا للتفوق بالمواجهات المباشرة).

- خسارتان (0 نقاط): تجمد الرصيد عند 3 نقاط، والأقرب هنا توديع منافسات البطولة، بينما التأهل ضمن أفضل ثوالث سيكون صعبًا للغاية.

وتنص لائحة بطولة أمم أفريقيا تحت 20 عامًا على أنه حال تساوي منتخبين في النقاط يتم النظر أولًا للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، وأخيرًا إجراء القرعة.