شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم السبت 3 - 5 - 2025 العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يرفض تمديد عقد عمرو السولية ويستبعده من قائمة كأس العالم للأندية، ومحمد علي بن رمضان يجتاز كشف طبى فى المجر قبل إعلان انتقاله للنادى الأهلى.

محمد علي بن رمضان يجتاز كشف طبى فى المجر قبل إعلان انتقاله للنادى الأهلى

اجتاز التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري الكشف الطبي الذي خضع له أمس، الجمعة، في المجر قبل بدء رحلة الحضور إلى القاهرة للخضوع إلى كشف طبي آخر ثم إعلان توقيعه للنادي الأهلي بشكل رسمي.

الأهلي يرفض تمديد عقد عمرو السولية ويستبعده من قائمة كأس العالم للأندية

استقر مسئولو النادي الاهلى على عدم تجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، على أن يتم السماح للاعب بتحديد مستقبله بإرادته التامة.

الزمالك يستهدف ضم بيرسى تاو لتعويض رحيل زيزو

تستهدف لجنة التخطيط بنادى الزمالك التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الأهلي السابق وقطر القطري الحالي، ليسد اللاعب الفجوة التي تركها أحمد مصطفى "زيزو"، الذى ينتهى عقده آخر الموسم الحالي مع القلعة البيضاء، ولم تتوصل الإدارة إلى اتفاق لتجديد العقد.

منتخب الشباب يواجه زامبيا لإحياء أمل التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

يواجه منتخب الشباب تحت 20 سنة، بقيادة أسامة نبيه المدير الفني، في التاسعة مساء اليوم السبت، نظيره الزامبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو الجاري.

الأهلي يواصل مفاوضاته لحسم ملف "خليفة" كولر بعد اعتذار 3 مدربين

يواصل مسئولو النادي الأهلي اتصالاتهم ومفاوضاتهم مع مدربين أجانب كثيرين لإقناع أحدهم بتدريب المارد الأحمر خلفاً للسويسري مارسيل كولر، الذي تم توجيه الشكر له عقب خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

اتحاد الكرة يدعو لعمومية طارئة نهاية مايو لمناقشة عدد من الملفات