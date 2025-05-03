شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة محمود جهاد فى الزمالك وموقفه من مباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يعانى محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من إصابة عبارة عن شد فى العضلة الخلفية، تسببت فى غيابه عن مباراة المصري البورسعيدى الخميس الماضي وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويخضع جهاد لبرنامج تأهيلي خاص في الفترة الحالية للتعافي من الإصابة، خاصة أن فرص اللاعب أصبحت صعبة للحاق بمواجهة البنك الأهلي المقرر لها بعد غدٍ الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

في سياق مختلف، شهدت الساعات الماضية تعادل فريق الزمالك سلبيا مع المصرى في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز، ليفقد الزمالك نقطتين فى مسيرته نحو المنافسة على اللقب.

ووصل الزمالك للنقطة الـ39 بعدما خاض 3 جولات فى مرحلة الحسم، حقق الفوز فى مباراة أمام حرس الحدود، وتعادل مع المصرى، بينما فاز اعتباريا على الأهلى لعدم حضور المنافس المباراة.

ووصل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك إلى المباراة رقم 16 مع قيادته الفنية للفريق، وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مثلها، بينما خسر في مواجهتين.

وسجل لاعبو الزمالك 22 هدفا منها 3 اعتباريا، بينما اهتزت شباكه بـ 11 هدفا خلال المباريات التى خاضها الفريق.

ويبحث الزمالك عن أقرب فرصة لانتزاع الوصافة من الفريق الأحمر، وكسب تأشيرة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة، خاصة أن الزمالك ينتظر قرار اتحاد الكرة الأخير، فيما يتعلق بانسحاب الأهلي من قمة الدوري، ففى حالة خصم 3 نقاط من الفريق الأحمر بنهاية الموسم سيكون الزمالك أقرب من الأهلي إلى المركز الثاني.