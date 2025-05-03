شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتقد جهود عبد الرحمن الدح أمام إنبى بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد فريق الإسماعيلى، بقيادة تامر مصطفى، جهود لاعبه عبد الرحمن الدح فى مباراة إنبى المقبلة بالدوري المصري، بعد تعرضه للطرد وحصوله على الكارت الأحمر فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الدراويش مع سموحة، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة إنبى فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية فى خامس جولات مرحلة تفادى الهبوط بالدوري المصري.

وتعادل فريق الإسماعيلى مع سموحة بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى.

وأحرز صامويل أمادى هدف المباراة الأول لسموحة في الدقيقة 27 بعد عرضية مميزة من محمد سعيد مكرونة تخطت كل المدافعين لتجد أمادى ليضعها بسهولة في شباك أحمد عادل عبد المنعم.

وتعادل نادر فرج للإسماعيلى في الدقيقة 66 بعد تمريرة رائعة من محمد عبد السميع ليسدد الكرة بقوة تصطدم بالعارضة وتسكن شباك الهانى سليمان.

بهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بمجموعة تفادى الهبوط، فيما رفع الإسماعيلى رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع في انتظار باقى مباريات الجولة.