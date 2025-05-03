شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح حمام السباحة الأولمبي بسيتي كلوب الأقصر بحضور المحافظ وقيادات الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية، حمام السباحة الأولمبي بنادي سيتي كلوب فرع الأقصر في خطوة جديدة فى طريق تطوير الرياضة وزيادة قاعدة المشاركة.

وشهد الافتتاح حضور قيادات محافظة الأقصر وممثلي شركتي استادات للاستثمار الرياضي وسيتي كلوب وكبار مسئولي الرياضة المصرية وعلى رأسهم، المهندس هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والسيد أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة شركة سيتي كلوب ورئيس القطاع الرياضي والكابتن أحمد الجندي البطل الأوليمبي وعضو مجلس إدارة شركة سيتي كلوب والدكتور حمادة العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النوابوالدكتور أحمد بدر مدير معبد الأقصر والكابتن طارق لبيب رئيس قطاع السباحة في شركة سيتي واللواء إسماعيل السيد رئيس قطاع التشغيل في شركة استادات للاستثمار الرياضي والعميد حازم الجزار رئيس قطاع الأمن بشركة استادات والعقيد محمد توفيق رئيس القطاع الهندسي بشركة استادات.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر خلال الافتتاح، على الإهتمام ببناء النشء وتنمية المهارات الرياضية للشباب وتأهيل جيل قادر على بناء المستقبل، في إطار الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية الرياضية والمستدامة، مشيراً إلى أن افتتاح حمام السباحة فى نادى سيتى كلوب الأقصر سيُساهم في إتاحة الفرصة للكثير من الشباب لممارسة هذه الرياضة، واكتشاف المواهب الجديدة، مشيدًا بالجهود المبذولة لمزيد من التطوير على مستوى البنية الرياضية بالمحافظة من أجل أبنائنا.

ومن جانبه، قال الكابتن ياسر الرملي رئيس شركة سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية إن افتتاح حمام السباحة الأولمبي بفرع الأقصر يأتي ضمن خطة شركة سيتي كلوب لتقديم خدمات رياضية وترفيهية واجتماعية وثقافية، تسهم فى بناء الإنسان المصري، وتتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب والأندية الرياضية، وتعمل على توفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم ورفع مستواهم الرياضي.

ويضم نادى سيتى كلوب الأقصر عددا من المنشآت الرياضية والترفيهية المتنوعة والمتميزة تتمثل فى صالة مغطاة معتمدة من الاتحادات المصرية والدولية جاهزة للمباريات الرياضات الجماعية «سلة-طائرة-يد»، وصالة ألعاب المنازلات يمارس بها أنشطة الكاراتية والكيك بوكسينج والجودو والجمباز، وعدد 4 ملاعب تنس أرضي، وملعبي اسكواش مكيف، وعدد 2 ملعب متعدد الأنشطة السلة والطائرة واليد، وعدد 2 حمام سباحة ترفيهي نص أولمبي، وعدد 2 جيم «رجال-سيدات»، وملعب بادل تنس.

وقدم الكابتن ياسر الرملي درع أندية سيتى كلوب للمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، تقديرًا لجهوده في النهوض بالرياضة ورعاية الشباب بالمحافظة.



الحضور في الافتتاح



المتنافسون



جانب من الافتتاح



جانب من الحضور



حمام السباحة بسيتي كلوب



حمام السباحة



سيتي كلوب الاقصر



قيادات الرياضة