شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وزامبيا فى أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة، بقيادة أسامة نبيه المدير الفني، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الزامبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، والتي تقام فى مصر خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو الجاري، حيث يبحث الفراعنة عن تصحيح المسار والتأهل لربع النهائي.

س: متى تقام مباراة مصر وزامبيا؟ ج:تقام مباراة مصر وزامبيا في التاسعة مساء اليوم السبت، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات. س: ماذا فعل منتخب الشباب في أول مباراتين؟ ج:فاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى التي أقيمت باستاد القاهرة، قبل أن يخسر من سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد، في الجولة الثانية باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. س: ما هو ترتيب مجموعة منتخب الشباب؟ ج:يتصدر منتخب سيراليون المجموعة برصيد 4 نقاط، خلفه منتخب مصر بثلاث نقاط، ويحل منتخب جنوب أفريقيا ثالثا بنفس الرصيد، ثم يأتي منتخب زامبيا رابعا برصيد نقطة، وتنزانيا خامسا بدون رصيد من النقاط. س: ما هو نظام التأهل لكأس العالم؟ ج:يلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاث، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقاً لنظام البطولة. س: ما هي قائمة منتخب مصر للشباب خلال مشوار البطولة؟ ج:ضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم: مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.