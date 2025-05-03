شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حسين يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مسار فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالسبت، 03 مايو 2025 03:08 م
أعلن عادل حسين ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، تشكيل فريقه استعداداً لمواجهة مسار ، المقرر لها بعد قليل، على ملعب الأخير، في الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الدوري.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى : نورا عبد المجيد
خط الدفاع : نورهان عمرو - علياء عطا الله - حنين هشام - سينثيا أونديكشي أكو
خط الوسط : ملك زيدان - سمر محمد - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أبيجيل ساكيوا - شيماء علي
خط الهجوم : كنزي مجدي
وتجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد، ميشلين يني نيكولا، حبيبة إسماعيل، حبيبة محمد، أيه إبراهيم، لوجين ياسر، رقية مصطفى، أمنية عاطف، ماهيتاب حسني".
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