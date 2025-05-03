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عادل حسين يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مسار فى دورى الكرة النسائية

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عادل حسين يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مسار فى دورى الكرة النسائية

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

السبت، 03 مايو 2025 03:08 م

أعلن عادل حسين ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، تشكيل فريقه استعداداً لمواجهة مسار ، المقرر لها بعد قليل، على ملعب الأخير، في الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : نورا عبد المجيد

خط الدفاع :  نورهان عمرو - علياء عطا الله - حنين هشام - سينثيا أونديكشي أكو

خط الوسط : ملك زيدان - سمر محمد  - ياتوندي أتنوكي فاچوبي -  أبيجيل ساكيوا - شيماء علي

خط الهجوم : كنزي مجدي

وتجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد، ميشلين يني نيكولا، حبيبة إسماعيل، حبيبة محمد، أيه إبراهيم، لوجين ياسر، رقية مصطفى، أمنية عاطف، ماهيتاب حسني".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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