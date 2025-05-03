شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يعود لتدعيم دفاع الأهلى أمام حرس الحدود بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعود ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى لقيادة خط دفاع المارد الأحمر فى مباراة حرس الحدود المقبلة بالدوري، بعد جلوسه على دكة البدلاء فى مباراة بتروجت الأخيرة ونزوله بديلا فى الشوط الأول.

ويعود ياسر إبراهيم للتشكيل الأساسى للأهلي أمام حرس الحدود، بعد تأكد غياب المغربى أشرف داري مدافع الفريق عن اللقاء بسبب شكواه من شد فى العضلة الخلفية تعرض له فى المباراة الأخيرة ويحتاج لتأهيل قرابة الأربعة أسابيع.

ويدخل فريق الكرة بالنادي الاهلى مساء اليوم، السبت، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الأحد، فى الجولة الرابعة لمرحلة الحسم من بطولة الدوري المصري.وهي المباراة الثانية للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس الذي تم تعيينه بشكل مؤقت عقب رحيل السويسري مارسيل كولر.

ويتطلع النحاس لمواصلة الانتصارات، حيث فاز الأحمر على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكن النحاس يرغب فى تصحيح الأخطاء وتقديم عرض قوي من أجل إسعاد الجماهير التي لم تكن راضية عن الأداء فى مباراة بتروجت.