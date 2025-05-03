شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الشطرنج: جاهزون لتنظيم بطولة أفريقيا وهدفنا وصول اللعبة للعالمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج ، أن الاستعدادات للبطولة الأفريقية للرجال والسيدات تسير على قدم وساق، حيث يعمل مجلس إدارة الاتحاد كـ"خلية نحل" لخروج هذا الحدث فى أفضل صورة.

وأضاف اللواء مختار عمارة ، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، نضع حالياً اللمسات النهائية لاستضافة البطولة التي ستقام تحت سفح الأهرامات خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو الجاري بمشاركة نحو 20 دولة، تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبدعم من الاتحاد الأفريقي والدولي للعبة.

وتابع اللواء مختار عمارة، نهدف للارتقاء بالشطرنج المصري ووصوله إلى العالمية ولدينا خطط كبيرة وبرامج رائعة لتطوير اللعبة وهذا ما سنعمل على تنفيذه خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجهات الأخرى المعنية.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أن إختيار إقامة بطولة أفريقيا تحت سفح الأهرامات أمام المتحف المصري الكبير جاء للترويج للمعالم السياحية في مصر في البطولة التي يشارك فيها نحو 150 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار السنية.

وأكد اللواء مختار عمارة أن البطولة الإفريقية للشطرنج ستكون مؤهلة لكأس العالم للشطرنج، موضحا أن حفل افتتاح البطولة سيكون يوم 13 مايو المقبل على أن يكون حفل الختام يوم 20 مايو المقبل على أن تغادر الوفود الأفريقية القاهرة يوم 21 مايو.