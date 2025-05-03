شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يخضع لبرنامج تأهيلي خاص فى الزمالك بعد إصابة السمانة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد فتوح ، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لبرنامج تأهيلي خاص في القلعة البيضاء بعد إصابة عضلة السمانة التي تعرض لها اللاعب ومنعته من المشاركة فى مباراة المصري البورسعيدي الماضية بالدوري وانتهت بالتعادل السلبي.

ويغيب فتوح عن الزمالك فى مباراة البنك الأهلي المقرر لها بعد غد، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وتنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي.

وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي، أن أحمد فتوح تعرض لإصابة بتمزق من الدرجة الأولى في عضلة السمانة خلال مواجهة بهتيم الودية.

فى سياق مختلف، شهدت الساعات الماضية تعادل فريق الزمالك سلبيا مع المصرى في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز، ليفقد الزمالك نقطتين في مسيرته نحو المنافسة على اللقب.

ووصل الزمالك إلى النقطة الـ39 بعدما خاض 3 جولات فى مرحلة الحسم، حقق الفوز فى مباراة أمام حرس الحدود، وتعادل مع المصرى، بينما فاز اعتباريا على الأهلى لعدم حضور المنافس المباراة.

ووصل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك إلى المباراة رقم 16 مع قيادته الفنية للفريق، وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مثلها، بينما خسر في مواجهتين.

وسجل لاعبو الزمالك 22 هدفا منها 3 اعتباريا، بينما اهتزت شباكه بـ 11 هدفا خلال المباريات التى خاضها الفريق.

ويبحث الزمالك عن أقرب فرصة لانتزاع الوصافة من الفريق الأحمر، وكسب تأشيرة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة، خاصة أن الزمالك ينتظر قرار اتحاد الكرة الأخير، فيما يتعلق بانسحاب الأهلي من قمة الدوري، ففى حالة خصم 3 نقاط من الفريق الأحمر بنهاية الموسم سيكون الزمالك أقرب من الأهلي إلى المركز الثاني.