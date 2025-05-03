شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجهز بديل عبد الرحيم دغموم أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يعمل الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، على تجهيز بديل الجزائري عبد الرحيم دغموم، والذي تأكد غيابه عن مباراة الأهلي المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويعمل جهاز المصري على تجهيز كل من أسامة فيصل وأحمد علي لخلافة النجم الجزائري في مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري، تدريباته مساء اليوم، السبت، باستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز ، والتي تجمعه بفريق الأهلي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس المقبل الموافق الثامن من مايو الجاري باستاد برج العرب.

وكان التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للمصري، قرر منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية مباراة الفريق بالجولة الثالثة من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي جمعت المصري والزمالك وانتهت بالتعادل السلبي.

وتعادل الزمالك مع المصرى البورسعيدي سلبياً فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويقع المصري في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.