شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا فى أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاماً الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة المدير الفني أسامة نبيه، مباراة منتخب زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 18 مايو الجاري.

موعد مباراة مصر وزامبيا في كأس أمم أفريقيا للشباب

منتخب مصر تحت 20 عامًا يواجه نظيره الزامبي فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد هيئة قناة السويس في ثالث جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

أوقعت قرعة البطولة منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات زامبيا، جنوب أفريقيا، سيراليون، وتنزانيا، بينما ضمّت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا، والمغرب، وشملت المجموعة الثالثة كلاً من السنغال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، وغانا.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى التي أقيمت على استاد القاهرة، قبل أن يخسر من سيراليون، برباعية مقابل هدف وحيد، في الجولة الثانية على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.