شكرا لقرائتكم خبر عن الرابعة بتوقيت الأهلي.. محمد علي بن رمضان الصفقة رقم 4 استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

يعد التونسي محمد علي بن رمضان رابع صفقات النادى الأهلي استعداداً لكأس العالم للأندية يونيو المقبل بعدما أعلن المارد الأحمر التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" من الريان القطري، كما اتفق الأهلي مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك للانتقال إلى الفريق بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده مع الأبيض في صفقة انتقال حر.

وكذلك أعلن الأهلى ضم حمدي فتحي من الوكرة القطري على سبيل الإعارة للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية فقط.

ونجح مسئولو الأهلي في حسم صفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة باللاعب، والذي سيكون عقده مع النادي لمدة أربعة مواسم، وكذلك حسم الأمور المالية للصفقة مع ناديه المجري.

وكلّف مسئولو الأهلي أسامة هلال رئيس لجنة الإسكاوتنج فى القلعة الحمراء بالسفر إلى المجر من أجل التفاوض النهائي والحاسم مع مسئولى نادي فرينكفاروزي وهو ما نجح فيه.

ونجحت مفاوضات أسامة هلال مع النادي المجري على بعدما رفع الأهلي عرضه المالي من مليون و600 ألف دولار إلى مليون و800 ألف دولار للحصول على موافقة النادي المجري بإتمام الصفقة.

اجتاز التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري الكشف الطبي الذي خضع له أمس، الجمعة، في المجر قبل بدء رحلة الحضور إلى القاهرة للخضوع إلى كشف طبي آخر ثم إعلان توقيعه للنادي الأهلي بشكل رسمي.