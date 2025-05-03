شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستهدف ضم بيرسى تاو لتعويض رحيل زيزو والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف لجنة التخطيط بنادى الزمالك التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الأهلي السابق وقطر القطري الحالي، ليسد اللاعب الفجوة التي تركها أحمد مصطفى "زيزو"، الذى ينتهى عقده آخر الموسم الحالي مع القلعة البيضاء، ولم تتوصل الإدارة إلى اتفاق لتجديد العقد.

ووضع نادى الزمالك تاو على خريطة الصفقات المستهدفة فى الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد الاستقرار على تغيير خريطة الأجانب، والتخلى عن أربعة لاعبين، حيث يعد المغربي محمود بنتايج ومواطنه صلاح مصدق الناجيان من هذه المقصلة.

وترى لجنة التخطيط بالزمالك أن تاو خيار مناسب لتدعيم الفريق الصيف المقبل، خاصة أنه ليس غريباً عن أجواء الدوري المصري، وقدم مستوى جيدا مع الأهلي، وبالتالي سيمثل اللاعب إضافة كبيرة للقلعة البيضاء حال إتمام الصفقة.

وتواجه لجنة التخطيط بعض العراقيل في صفقة بيرسي تاو على رأسها أن اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه قطر القطري، وسيتعين على مسئولي الزمالك التفاوض مع ناديه، كخطوة أولى وبعدها الاتفاق مع اللاعب على المقابل المادي الذى يرغب في تقاضيه.

وتنوي لجنة التخطيط بنادى الزمالك، والمكونة من حسين لبيب رئيس النادي، حازم إمام، أحمد حسام ميدو، وعمرو الجنايني، التعاقد مع 3 لاعبين أجانب فى مراكز الجناح، والمهاجم، ووسط المدافع لدعم الفريق الأول، حيث هناك اتجاه قوي لغربلة الأجانب المتواجدين فى الفريق فى نهاية الموسم.

وتتجه النية إلى عدم تجديد عقد التونسي حمزة المثلوثي، وإعارة مواطنيه سيف الدين الجزيري، وأحمد الجفالي، كما تدرس اللجنة تسويق جيفرسون كوستا وسيدي ندياي، والاكتفاء بالمغربى صلاح مصدق والمغربى محمود بنتايج والتعاقد مع 3 لاعبين أجانب سوبر.