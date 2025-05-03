بوبوفيتش مدرب أسطوري وضع سبيرز على خارطة "أن بي أيه"

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : كان الجمعة يوما صعبا على سان أنتونيو سبيرز وحتى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بأكمله، بعدما أجبر المرض المدرب الأسطوري غريغ بوبوفيتش على اتخاذ قرار الاعتزال، بعد 29 موسما مع فريق ولاية تكساس الذي توج تحت قيادته بجميع ألقابه الخمسة في "أن بي أيه".

جاء القرار بعد الجلطة الدماغية التي تعرض لها ابن الـ76 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر، ما أجبره على ترك مهمة الإشراف على الفريق لمساعده ميتش جونسون.

وبعد 1422 فوزا في الموسم المنتظم في انجاز قياسي (تفوق على دون نيسلون في 11 آذار/مارس 2022 حين حقق فوزه الـ1336)، من بينها الـ32 التي حققها الفريق هذا الموسم بقيادة مساعده جونسون، و170 في الأدوار النهائية (بلاي أوف) وخمسة ألقاب وذهبية أولمبية مع المنتخب الأميركي في طوكيو 2021، وصل المشوار إلى نهايته على الصعيد التدريبي لكنه متواصل مع سبيرز الذي عينه رئيسا لعمليات كرة السلة في النادي وفق ما أعلن الجمعة.

قاد بوبوفيتش سبيرز إلى ألقاب 1999، 2003، 2005، 2007 و2014 خلال 29 موسما مع الفريق الذي عمل فيه أيضا كمساعد مدرب بين 1988 و1992، ليصبح اسمه متلازما مع فريق لم يعرف قبله أي نجاح باستثناء تصدره مجموعته خلال الموسم المنتظم 8 مرات من دونه من أصل 22 مرة في تاريخ النادي.

أشرف "كوتش بوب" على نجوم كبار في صفوف سبيرز ابرزهم تيم دانكن، ديفيد روبنسون، الأرجنتيني مانو جينوبيلي والفرنسي توني باركر، بالاضافة الى بدايات كواهي لينارد والفرنسي الآخر نجم الفريق الحالي فيكتور ويمبانياما.

أمضى بوبوفيتش سبيرز كمساعد مدرب عام 1988 وامضى 37 عاما في الدوري مدربا واداريا، وباستثناء موسمين مع غولدن ستايت ووريرز كمساعد مدرب، أمضى مسيرته بالكامل مع سبيرز.

كان من المفترض أن يبقى مدربا للفريق حتى موسم 2027 2028 على أقل تقدير بحسب العقد الحالي، لكن المرض حال دون ذلك وأوقف أطول مسيرة لأي مدرب في رياضة أميركية محترفة مع فريق واحد.

لم يحمل الانجاز القياسي بعدد الانتصارات الكثير من الأهمية بالنسبة لبوبوفيتش الذي أجاب ممازحا على سؤال يتعلق بما حققه، قائلا "هذا أهم شيء في حياتي، يمكن لأحفادي الآن الذهاب في نزهة"، مضيفا "ما يمكنني فعله بعد اعتزالي، ونوع النبيذ الذي يمكنني شربه، كل هذه الأمور تصبح مملة عندما أفكر في عدد انتصاراتي".

السخرية "اللطيفة" كانت ماركة مسجلة باسم بوبوفيتش، وكان يُخفف أحيانا من حدة انتقاداته اللاذعة لأي شخص، من لاعبين وحكام ومسؤولين في الدوري وشخصيات سياسية وحتى نفسه، بروح الدعابة.

لكن أسلوبه الهادئ قد يجعل من الصعب أحيانا استيعاب النكتة.

قال في عام 2015 "إن امتلاك حس الفكاهة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي، لأني أعتقد أن الأشخاص الذين لا يُظهرون تواضعا، ولا يُقدرون اللحظات المضحكة، لن يتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم لفريقهم".

قاد "كوتش بوب" سبيرز إلى الـ"بلاي أوف" في 22 موسما متتاليا، وحصل على لقب أفضل مدرب في الدوري ثلاث مرات.

قد يكون اللقب الأخير له مع سبيرز عام 2014 الأكثر أهمية له على الصعيد الشخصي، إذ ثأر فريقه لهزيمته المؤلمة في نهائي 2013 بفوزه على ليبرون جيمس وزملائه في ميامي هيت.

"كوتش بوب" يوسع آفاقه

كان هذا أيضا آخر لقب يحققه الثلاثي دانكن وباركر وجينوبيلي، بعد سبعة أعوام من اللقب الرابع الذي ظن كثر أنه الأخير لهم.

استطاع بوبوفيتش استخراج أفضل ما لدى اللاعبين الثلاثة المختلفين تماما، إذ وجد في دانكن شخصا يجسد فلسفته ومقاربته للعبة، وسمح لجينوبيلي الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، بالتألق، وصقل موهبة باركر ليصبح من أعظم لاعبي الدوري بعدما انضم إلى "أن بي أيه" وهو في التاسعة عشرة من عمره.

يتذكر بوبوفيتش باركر قائلا "في إحدى تدريباته الأولى، أحضرت بعض اللاعبين كي يواجهونه. أردت أن أرى ما يتمتع به. لقد أعجبت به. لذلك قلت له +الكرة لك، جد حلولا، سأحبك وأصرخ في وجهك في نفس الوقت+. وهذا ما حصل".

ولد بوبوفيتش في 28 كانون الثاني/يناير 1949 في إيست شيكاغو، بولاية إنديانا، لأب صربي وأم كرواتية، واعتمد في مسيرته التدريبية على فضائل التنظيم والانضباط التي اكتسبها خلال خمسة أعوام قضاها في القوات الجوية الأميركية.

كان قائدا لفريق كرة السلة في القوات المسلحة الأميركية، وسافر إلى أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي في جولات عام 1972، وأدرك أن كرة السلة ليست أميركية فقط.

لذلك، لم يكن من قبيل الصدفة أن يصبح سبيرز الفريق الأكثر تنوعا في الدوري تحت إشرافه، إذ وسّع بوبوفيتش آفاقه في البحث عن مواهب، فتعاقد مع الإيطالي إيتوري ميسينا كمساعد، وجعل من بيكي هامون أول مساعدة مدرب في الدوري.

في أولمبياد طوكيو صيف 2021، قاد بوبوفيتش الولايات المتحدة للفوز بالميدالية الذهبية.

قال في حينها للاعبيه "إنه أفضل شعور يراودني خلال مسيرتي في كرة السلة".

وعوضا عن الاعتزال بعد الانتصار الأولمبي، عاد بوبوفيتش إلى فريقه سبيرز الذي كان في طور إعادة البناء.