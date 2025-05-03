شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب الشباب تحت 20 سنة ، بقيادة أسامة نبيه المدير الفني، في التاسعة مساء اليوم السبت، نظيره الزامبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو الجاري.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا

1- سيراليون – 4 نقاط.

2- مصر - 3 نقاط.

3- جنوب أفريقيا – 3 نقاط.

4- زامبيا - نقطة واحدة (لم يخض مباراة الجولة الثانية).

5- تنزانيا - بدون نقاط.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم: مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.