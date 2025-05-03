شكرا لقرائتكم خبر عن 17 هدفاً والمفاجآت حاضرة بقوة.. أرقام أمم أفريقيا للشباب قبل مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف اليوم مباريات كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاماً، والتي تستضيفها مصر فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري، ويواجه منتخب مصر للشباب نظيره الزامبي اليوم، السبت، فى ثالث جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

وكانت النتائج المفاجئة حاضرة بقوة فى الأيام الستة الأولى لبطولة كأس أفريقيا تحت 20 عاماً التي تستضيفها ثلاث مدن مصرية حتى الثامن عشر من مايو الجاري، حيث مع نهاية جولتين في المجموعة الأولى والجولة الافتتاحية في المجموعتين الثانية والثالثة كان المستوى الفني للمباريات مقبولاً في البدايات، فى انتظار وصوله للذروة مع اقتراب مرحلة المجموعات من نهايتها، ثم الدخول في الأدوار الإقصائية.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أبرز أرقام البطولة حتى الآن على النحو التالي:

8 مباريات في المجموعات الثلاث شهدتها ملاعب القاهرة وهيئة قناة السويس و30 يونيو بالدفاع الجوي وملعب السويس الجديد.

5 انتصارات تحققت مقابل 3 تعادلات منها واحد فقط بدون أهداف بين زامبيا وسيراليون في أولى مواجهات البطولة.

17 هدفاً استقبلتها الشباك منذ انطلاق البطولة منها 7 في الأشواط الأولى و10 في الثانية وبمتوسط 2.125 في المباراة الواحدة.

تفوق كبير للاعبين الذين ينشطون في أندية محلية داخل أفريقيا في تسجيل الأهداف برصيد 11 هدفاً مقابل 7 فقط لنجوم يلعبون في أندية بالولايات المتحدة والبرتغال وإيطاليا.

هدفاً واحداً من علامة الجزاء أحرزه سيتا باه مدافع منتخب سيراليون في مرمى عبد المنعم تامر حارس منتخب مصر.

تصدر السيراليوني موموه كامارا قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف وبفارق هدفاً واحداً عن محمد ياسر زابيري مهاجم المنتخب المغربي.

خسارة منتخب مصر صاحب الأرض أمام سيراليون (1 – 4) وتعادل منتخب السنغال حامل اللقب مع أفريقيا الوسطى (1 – 1) أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن في انتظار المزيد مع توالي المباريات.