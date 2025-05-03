شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة جدول مباريات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر لكرة السلة رجال، المقرر إقامته الثلاثاء المقبل، ويلتقي الأهلي مع سبورتنج، والزمالك مع الاتحاد.

وجاءت مواعيد مباريات الدور نصف النهائي كالتالي:



ـ الأهلي وسبورتنج: الساعة 6.30 مساء

ـ الزمالك والاتحاد: الساعة 9 مساءً



كاس مصر

وتأهل كل من الأهلى والاتحاد السكندرى والزمالك وسبورتنج، إلى نصف نهائي البطولة، وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي الدورى على حساب المصرية للاتصالات، بينما صعد الأهلى على حساب هليوبوليس.

ويواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيره الاتحاد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر رجال، بينما يلتقى الأهلي مع سبورتنج .