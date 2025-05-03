محمد علي بن رمضان قطعة الشطرنج المفقودة فى خط وسط الأهلي

أعلن "هاينال توماش"، المدير الرياضي لنادي فيرينتسفاروش المجري، توصل ناديه لاتفاق رسمي مع النادي الأهلي بشأن انتقال لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواصل الأهلي دعم صفوفه بلاعبين سوبر فى ظل استعدادات الفريق لكأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسعى الأهلي لتكوين فريق يمثل أفريقيا خير تمثيل، ويعد محمد على بن رمضان من الصفقات المميزة التي تسابق مسؤولو الأحمر لحسمها رغم الصعوبات التي واجهت إتمام الصفقة.

رغم امتلاك الأهلي لخط وسط قوي، إلا أنه يسعى لدعم هذا المركز بلاعبين يتمتعون بقدرات هجومية ودفاعية كبيرة لاستعادة عرش الكرة الأفريقية فى السنوات المقبلة.

ويعد بن رمضان أحد أهم الصفقات فى الكرة الأفريقية فلاعب خط الوسط التونسي، وبمثابة قطعة الشطرنج المفقودة في وسط الأهلي، رغم امتلاكه إمام عاشور الذي يقدم مستويات كبيرة منذ انضمامه.

ويستطيع محمد على بن رمضان اللعب في أكثر من مركز بخط الوسط، سواء مركز رقم 8 أو رقم 10، وهي المنطقة التي يسعى الأهلي لتدعيمها بقوة، خاصة في ظل عدم وجود بديل على نفس قوة الثنائي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، وهو الأمر الذي سيوفره اللاعب التونسي.

ويتمتع لاعب خط وسط فرينكفاروزي المجري، بقدرات هجومية ودفاعية متقاربة، ما جعله يتألق رفقة الترجي وناديه الحالي في مركز رقم 8 الذي يتطلب مجهود بدني كبير.

اللاعب التونسي سيقدم قدرة كبيرة على الاستحواذ على الكرة فى وسط الأهلي، وبناء الهجمات، حيث لديه إمكانيات فنية عالية فى الاحتفاظ على الكرة تحت الضغط والتمريرات القصيرة أو الطولية بدقة كبيرة.

وتواجد بن رمضان في تشكيل الأهلي سيقدم لخط وسط الأهلي ثنائية قوية مع إمام عاشور صاحب المستويات الكبيرة برفقة الأهلي.

تواجد الثنائي في وسط الأهلي يزيد من القوة الهجومية للمارد الأحمر، خاصة مع تواجد لاعب وسط مدافع ثالث سواء مروان عطية أو أحمد رضا.

ويوفر بن رمضان لمدرب الأهلى القدرة على التكملة الهجومية واللعب بين خطوط دفاع الخصوم، وهي نفس الميزة التي قدمها حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق والوكرة القطري الحالي، وقادت الفريق لتحقيق انتصارات كبيرة.

ويتمتع بن رمضان بشخصية قيادية كبيرة، اكتسبها خلال فترة لعبه مع فريقه السابق الترجي التونسي، حيث يعد اللاعب من أصغر حاملي شارة قيادة فريق الذهب والدم.

بدأ مشواره الكروي في صفوف الناشئين بنادي الترجي التونسي، وواصل تألقه حتى أصبح عنصرًا أساسيًا في الفريق الأول منذ عام 2018.

على مدار ستة مواسم مع الترجي، خاض 143 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 6، وحقق العديد من البطولات المحلية والقارية.