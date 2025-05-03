شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سبورتنج فى نهائي كأس مصر لكرة السلة "سيدات".. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق كرة السلة "سيدات" بالنادي الأهلي مع سبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر، وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى في السابعة مساء اليوم السبت.

واختتم سيدات سلة الأهلي تدريباته مساء أمس على صالة حسن مصطفى، وحرص طارق خيري المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبات، للتأكيد على العديد من الجوانب الخططية والاستعداد للنهائي بشكل قوي.

وتأهل فريق سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة، بعد الفوز على الصيد بنتيجة 79-54، فيما تأهل فريق سيدات سبورتنج بالفوز على هليوبوليس بنتيجة 77-72، ويسبق المباراة النهائية ، لقاء المركز الثالث والرابع بين الصيد وهليوبوليس.

جدير بالذكر أن فريق "سيدات" كرة السلة بالنادي الأهلي حقق لقب النسخة الماضية بالفوز على سبورتنج بنتيجة 93-84.