خالد النبريصى يواصل الغياب عن الإسماعيلى أمام إنبى ويبدأ التأهيل

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يواصل الفلسطينى خالد النبريصى ، مهاجم الفريق الأول بالنادي الإسماعيلى ، الغياب عن فريقه فى مباراة إنبى المقبلة بسبب الإصابة، حيث بدأ اللاعب مرحلة التأهيل بعدما أجرى جراحة ناجحة عقب إصابته بكسر مضاعف وتفتت فى مفصل الكوع والرسغ، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف نهاد محرم أستاذ جراحة العظام في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان النبريصى قد تعرض لإصابة قوية في مباراة الإسماعيلي وزد بالدوري وغادر من الملعب إلى المستشفى مباشرة.

وقال أشرف محرم، إننا أجرينا جراحة دقيقة للاعب خالد النبريصى بعد تعرضه لكسر مضاعف وتفتت فى الكوع والرسغ، وكانت العملية ناجحة والحالة استقرت بشكل جيد، واللاعب بدأ مرحلة التعافي الأولي، وإذا سارت الأمور حسب الخطة فعودة اللاعب للتدريبات المتدرجة من المتوقع أن تكون خلال 3 أشهر، مع الالتزام الكامل ببرنامج تأهيلي خاص لضمان استعادة كامل اللياقة والوظائف الحركية.

وحرص الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي على الاطمئنان على حالة اللاعب عقب الجراحة، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي دقيق خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة انبى المقرر لها الثامنة مساء الاربعاء المقبل على ستاد الاسماعيلية فى خامس جولات مرحلة تفادى الهبوط بالدوري المصري.

وتعادل فريق الإسماعيلى مع سموحة بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى.

أحرز صامويل أمادى هدف المباراة الأول لسموحة في الدقيقة 27 بعد عرضية مميزة من محمد سعيد مكرونة تخطت كل المدافعين لتجد أمادى ليضعها بسهولة في شباك أحمد عادل عبد المنعم.

وتعادل نادر فرج للإسماعيلى في الدقيقة 66 بعد تمريرة رائعة من محمد عبد السميع ليسدد الكرة بقوة تصطدم بالعارضة وتسكن شباك الهانى سليمان.

بهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بمجموعة تفادى الهبوط، فيما رفع الإسماعيلى رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع في انتظار باقى مباريات الجولة.